По состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировали 3 102 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 12 апреля в Украине 3 102 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 194 случая;

Волынская область — 78 случаев;

Днепропетровская область — 60 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 94 случая;

Закарпатская область — 92 случая;

Запорожская область — 85 случаев;

Ивано-Франковская область — 300 случаев;

Кировоградская область — 142 случая;

г. Киев — 495 случаев;

Киевская область — 216 случаев;

Львовская область — 124 случая;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 125 случаев;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 273 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черновицкая область — 462 случая;

Черкасская область — 102 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 704 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении.

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