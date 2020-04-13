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Факты / Украина

Количество больных коронавирусом в Украине возросло на 325 человек

По состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировали 3 102 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 12 апреля в Украине  3 102 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 194 случая;
  • Волынская область — 78 случаев;
  • Днепропетровская область — 60 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 94 случая;
  • Закарпатская область — 92 случая;
  • Запорожская область — 85 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 300 случаев;
  • Кировоградская область — 142 случая;
  • г. Киев — 495 случаев;
  • Киевская область — 216 случаев;
  • Львовская область — 124 случая;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 5 случаев;
  • Одесская область — 69 случаев;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 125 случаев;
  • Сумская область — 74 случая;
  • Тернопольская область — 273 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 22 случая;
  • Черновицкая область — 462 случая;
  • Черкасская область — 102 случая;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Коронавірус в Україні: статистика на 13 квітня

По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 704 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Минздрав

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