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Факты / Украина / Общество

Когда пенсионеры получат дополнительную 1 тыс. грн

Более 10,6 млн людей, имеющих пенсию меньше 5 тыс. грн, получат одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн.

Деньги начнут выплачивать через пять дней, заявили в Министерстве социальной политики.

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Когда пенсионеры получат дополнительную 1 тыс. грн

Пенсионерам, которые получают выплаты на банковские карточки, единовременное пособие зачислят автоматически.

Остальным деньги принесут почтальоны.

Напомним, Верховная 13 апреля Рада приняла изменения в госбюджет-2020. На выплаты пенсионерам дополнительно направили 10 млрд грн.

Фото: Минсоцполитики

Источник: Минсоцполитики

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