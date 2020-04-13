Когда пенсионеры получат дополнительную 1 тыс. грн

Более 10,6 млн людей, имеющих пенсию меньше 5 тыс. грн, получат одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн.

Деньги начнут выплачивать через пять дней, заявили в Министерстве социальной политики.

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Пенсионерам, которые получают выплаты на банковские карточки, единовременное пособие зачислят автоматически.

Остальным деньги принесут почтальоны.

Напомним, Верховная 13 апреля Рада приняла изменения в госбюджет-2020. На выплаты пенсионерам дополнительно направили 10 млрд грн.

Фото: Минсоцполитики