Контактировала с 30 врачами: на Львовщине женщина скрыла, что больна коронавирусом

Во Львовской области к 58-летней женщины приехала родственница из Италии. И уже через неделю хозяйка почувствовала первые симптомы коронавируса. Однако к медикам обратилась не сразу.

По словам односельчан, после визита родственницы-заробитчанки Надежда еще несколько дней живо общалась с людьми, а также пользовалась общественным транспортом.

В больницу женщина обратилась только, когда бороться с недугом самостоятельно была уже не в состоянии.

Быстрых тестов на Covid-19 на Львовщине тогда еще не было, поэтому женщина скрывала, что контактировала с родственницей.

Читайте: Экспресс-тест на Covid-19: эффективен, и что говорят медики

Медики диагностировали у женщины пневмонию и положили в обычную палату в районной больнице. Только через 6 суток, когда появились экспресс-тесты, врачи поняли, что они и пациенты в опасности.

Сразу после консультации с семейным врачом, женщина попала в терапевтическое отделение Жовкивскую районную больницу. Она контактировала с 30 врачами и соседкой по палате. Пациентка в течение недели скрывала информацию, что может быть зараженной коронавирусом.

В контакте были работники: лечащий врач, медсестры, младшие санитарки.

Саму пациентку сразу отправили во Львов в инфекционную больницу, но через 8 дней она умерла.

Инфицированная женщина успела заразить коронавирусом не только соседку по палате, но и одного из своих родственников. Сейчас эпидемиологи изучают все ее контакты, чтобы село Глиняны не стало очагом пандемии.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус в сутки.