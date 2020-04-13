Коронавирус на Полтавщине: в Опошне обнаружили потенциально инфицированных

В Полтавской области в городе Опошня у одного из местных жителей экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат.

Сейчас пациент ожидает подтверждения ПЦР-теста.

Читайте: В десять раз убийственней свиного гриппа: в ВОЗ оценили опасность Covid-19

По словам главы Опошнянской ОТГ Николая Резника, сейчас медики ожидают результаты теста, который проводится в Полтавском областном лабораторном центре.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус.

Также в Донецкой области коронавирусом заболел еще один человек. Сейчас в регионе 12 больных Covid-19.

Заболел 56-летний житель города Славянск, который приехал из Латвии. Он находился на самоизоляции с начала апреля.