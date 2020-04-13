В Киеве по состоянию на 13 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 79 человек.

Всего в столице 495 подтвержденных случаев заболевания.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский 157 (+63)

Шевченковский 56 (+5)

Соломенский 56 (+7)

Днепровский 32 (+2)

Святошинский 19 (+1)

Деснянский 25 (+1)

Днепровский 32 (+0)

Голосеевский 40 (+0)

Оболонский 25(+0)

Дарницкий 59 (+0)

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся дома под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая коронавируса, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 325 новых случаев.

Источник: Виталий Кличко