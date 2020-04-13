В Киеве по состоянию на 13 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 79 человек.
Всего в столице 495 подтвержденных случаев заболевания.
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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский 157 (+63)
- Шевченковский 56 (+5)
- Соломенский 56 (+7)
- Днепровский 32 (+2)
- Святошинский 19 (+1)
- Деснянский 25 (+1)
- Днепровский 32 (+0)
- Голосеевский 40 (+0)
- Оболонский 25(+0)
- Дарницкий 59 (+0)
В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся дома под контролем медиков.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая коронавируса, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 325 новых случаев.
Источник: Виталий Кличко