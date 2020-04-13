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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 13 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 79 человек.

Всего в столице 495 подтвержденных случаев заболевания.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский 157 (+63)
  • Шевченковский 56 (+5)
  • Соломенский 56 (+7)
  • Днепровский 32 (+2)
  • Святошинский 19 (+1)
  • Деснянский 25 (+1)
  • Днепровский 32 (+0)
  • Голосеевский 40 (+0)
  • Оболонский 25(+0)
  • Дарницкий 59 (+0)

Статистика коронавірусу у Києві

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся дома под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая коронавируса, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 325 новых случаев.

Источник: Виталий Кличко

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