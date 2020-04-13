Коронавирус во Львове: священников начали тестировать на Covid-19

Во Львове священников начали тестировать на коронавирус.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, экспресс-тестами тестируют медиков, работников коммунальных служб, социальных служб и водителей общественного транспорта.

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— У нас было заседание Совета епископов. И представители всех конфессий приняли совместное правило, как нужно себя вести во время Пасхальных праздников. Мне приятно, что Львов показал положительный пример, потому что, фактически, в храмах людей не было, только священники. Да, порой во дворах были люди, но был порядок. Поэтому, думаю, не одну человеческую жизнь мы вчера сохранили. Мы также начали процесс относительно тестирования отцов. Мне приятно, что они согласились, потому что это вопрос безопасности, — сказал он.

Садовый рассказал, что во время празднования Пасхи в храмах будут только священники, людей не будет.

Мэр добавил, что все главы церквей призвали людей освящать куличи дома.

— Ведь сегодня у нас есть уже 124 человека, которые имеют подтвержденный коронавирус тестами ПЦР по Львову и области. Из них восемь человек в реанимации, три — на ИВЛ. Динамика каждый день очень серьезная. Нельзя этим пренебрегать, нужно выдержать этот период. Если после Пасхи, через две недели у нас будет падение, тогда можно будет ослаблять карантин, — сказал он.

Ранее во Львовской ОГА заявили, что во Львове будут массово тестировать жителей на коронавирус.

Источник: Львовский горсовет