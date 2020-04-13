Коронавирус у нардепа Вельможного не подтвердился

Член депутатской группы Доверие Сергей Вельможный не болен коронавирусом, повторное тестирование не подтвердило Covid-19.

Накануне у нардепа диагностировали двустороннюю пневмонию, но ее вызвал не коронавирус.

— Провели повторное тестирование в пятницу, 10 апреля. Оно повторно показало отрицательный результат на коронавирус, — рассказал Фактам ICTV Сергей Вельможный.

Читайте: 10 дней коронавируса: нардеп Шахов рассказал о самочувствии

По словам нардепа, состояние его здоровья сейчас удовлетворительное.

— Температуры нет, слежу за своим дыханием, нахожусь под наблюдением врачей, — добавил нардеп.

Напомним, ранее мы писали, что член депутатской группы Доверие Сергей Вельможный, которого в марте 2020 госпитализировали в Александровскую больницу с похожими на коронавирус симптомами, заболел двусторонней пневмонией.

Фото: Сергей Вельможный