PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 9.00 утра 13 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 102 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Всего умерло 93 человека, а 97 пациентов выздоровели.  За сутки было зафиксировано 325 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 194 случая;
  • Волынская область — 78 случаев;
  • Днепропетровская область — 60 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 94 случая;
  • Закарпатская область — 92 случая;
  • Запорожская область — 85 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 300 случаев;
  • Кировоградская область — 142 случая;
  • г. Киев — 495 случаев;
  • Киевская область — 216 случаев;
  • Львовская область — 124 случая;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 5 случаев;
  • Одесская область — 69 случаев;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 125 случаев;
  • Сумская область — 74 случая;
  • Тернопольская область — 273 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 22 случая;
  • Черновицкая область — 462 случая;
  • Черкасская область — 102 случая;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка