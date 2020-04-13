По состоянию на 9.00 утра 13 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 102 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Всего умерло 93 человека, а 97 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 325 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 194 случая;
- Волынская область — 78 случаев;
- Днепропетровская область — 60 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 94 случая;
- Закарпатская область — 92 случая;
- Запорожская область — 85 случаев;
- Ивано-Франковская область — 300 случаев;
- Кировоградская область — 142 случая;
- г. Киев — 495 случаев;
- Киевская область — 216 случаев;
- Львовская область — 124 случая;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 5 случаев;
- Одесская область — 69 случаев;
- Полтавская область — 25 случаев;
- Ровенская область — 125 случаев;
- Сумская область — 74 случая;
- Тернопольская область — 273 случая;
- Харьковская область — 11 случаев;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 22 случая;
- Черновицкая область — 462 случая;
- Черкасская область — 102 случая;
- Черниговская область — 9 случаев.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.