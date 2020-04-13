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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Украине: откуда взялся Covid-19

Еще 12 марта правительство ввело карантин, но часть украинцев пор живет так, будто они бессмертны.

— Человек пришел в этот мир в виде гостя. Вирусы и бактерии жили миллионы лет до нас, — рассказывает завкафедрой медицинской психологии Олег Чабан.

Обычно вирусы живут в животных, но обладают способностью мутировать. Так как люди едят неправильно приготовленное мясо, опасные болезни мутируют и распространяются на нас.

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Среди украинцев распространение коронавируса вызвало панику, люди бросились за масками, антисептиками и лекарствами, но на всех не хватило.

По словам журналиста Юрия Бутусова, не было подготовлено ничего из необходимых вещей, не были проведены государственные закупки.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус в сутки.

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