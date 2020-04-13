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Факты / Украина

Ляшко сказал, с каким количеством больных коронавирусом справится медсистема

Медсистема способна справиться с 3,5 тыс. тяжело больных коронавирусом в реанимационных отделениях, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

По его словам, Минздрав имеет как оптимистичные, так и пессимистичные сценарии распространения коронавируса.

— Если мы не будем вводить противоэпидемические мероприятия, карантин и спокойно смотреть на динамику роста — эти цифры пугают. Я не хочу их сейчас озвучивать, чтобы кто-то не почувствовал надежду и спокойно вышел из самоизоляции, или прекратил карантин, — подчеркнул он.

Ляшко напомнил о динамике заражения в медучреждениях и церквях, где от одного человека заразились 80% контактных лиц, поэтому отметил необходимость соблюдения карантина во время Пасхи.

Главный санврач также рассказал о запасе прочности медицинской системы в противостоянии с коронавирусом:

— Предел, на который мы рассчитывали и какого придерживались, — это не более 3,5 тыс. больных, одновременного пребывающих в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам и коронавирус пройти, и спасать людей от других тяжелых болезней. Мы выбрали для себя оптимистический сценарий и отслеживаем динамику, чтобы или усиливать карантин, или начинать процесс подготовки для выхода из этого состояния.

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