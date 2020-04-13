Лишь 53% киевлян считают угрозу коронавируса реальной – опрос

53% жителей столицы видят реальной угрозу коронавируса для себя и своей семьи. 40% — противоположного мнения.

Таковы результаты опроса, который состоялся в течение 4-7 апреля 2020 года среди киевлян, представила группа Рейтинг.

92% поддерживают введение требования обязательного ношения маски в общественных местах.

71% поддерживают решение городских властей Киева о закрытии метро на время карантина (21% — против).

65% не возражают относительно ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина (31% — против).

Читайте: Карантин в Киеве: водная полиция отлавливает нарушителей

В ходе исследования были опрошены 2 тыс. жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Как известно, по состоянию на 12 апреля в Киеве уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19.