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Факты / Украина / Общество

Местные власти смогут создавать временные больницы для инфицированных Covid-19

13 апреля Верховная Рада приняла закон, разрешающий местным властям создавать временные специализированные больницы для пациентов с Covid-19.

Проект закона №3320 О внесении изменений в закон О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни поддержали 316 депутатов.

Право на определение порядка самоизоляции и обсервации получил Кабмин, а местная власть сможет создавать временные больницы для инфицированных Covid-19.

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Для работы в таких заведениях будут привлекать медработников по контракту.

На срок действия контракта работника не имеют права увольнять с основного места работы.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет, предусматривающие индексация пенсий и дополнительные выплаты врачам.

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