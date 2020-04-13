Новые ограничения и штрафы. Как могут усилить карантин и когда он закончится

Месяц карантина государство встречает с новыми жесткими ограничениями в связи с коронавирусом.

Теперь нельзя посещать парки, скверы и спортплощадки. Исключение — только выгул собаки. На улицу можно только в маске, с паспортом и не более двух человек. Людям старше 60 лет можно выходить не далее, чем на 2 километра от места самоизоляции и только в срочных случаях.

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Штрафы от 17 тыс. грн напугали не всех. Новые ограничения уже вызвали волну критики. Юристы говорят, что постановление правительства на грани правового поля.Только за четыре дня до Окружного админсуда Киева подали 11 исков.

То, что игнорирование ограничений — это игра с огнем, продемонстрировало Запорожье. Здесь долго не хотели закрывать местный рынок. Директор ругался со всеми инспекторами. Но в результате — сам оказался в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Мировой опыт уже показал, что вирус побеждают страны с более жесткими мерами безопасности. Например, Чехия и Израиль. Украина пошла этим же путем. Главная цель карантина — растянуть эпидемию во времени. Чтобы на ее пике хватило кроватей в больницах, кислорода и медицинских рук.

Некоторые из ограничений иногда критикуют даже врачи. В частности, тотальный масочный режим. Многие говорят, что ограничивать нужно не пожилых людей, а наоборот молодых. Они иногда не переживают из-за новой инфекции.

Между тем, для контроля соблюдения карантина государство внедряет еще и цифровые технологии. В частности, в отношении тех, кто вернулся из-за границы и подписал соглашение об самоизоляции на две недели. Если не хотите, чтобы полиция с проверкой приходила домой, достаточно установить мобильное приложение. В определенные моменты надо сделать фото и геолокацию с места обсервации. Анализировать данные будет искусственный интеллект.

Священнослужители также в группе риска, почти как медики. Одни лечат тело, другие душу. Табличка карантин теперь висит даже на Киево-Печерской Лавре. Там сейчас на самоизоляции ее настоятель — митрополит Павел. По информации СМИ, у него подтвердили коронавирус.

Но на чужом горе учатся не все. Некоторые храмы в Украине, несмотря на карантин, до сих пор причащают верующих.

В семи областях уже усилили режим чрезвычайной ситуации. Самые жесткие правила ввели на Волыни и Закарпатье. Там запретили выходить из дома с 13.00 субботы и до 6.00 понедельника. На Буковине пошли еще дальше, там полностью остановили торговлю.

Премьер Шмыгаль уже обнародовал стратегию, как же Украина будет выходить из карантина.

В течение апреля мы еще будем жить в режиме чрезвычайной ситуации. Главное — это мобилизация медицинских ресурсов. В мае начнется перезапуск экономики. Частично будут отменены ограничения для общественного транспорта и графика работы украинцев.

В июне уже сможем отдыхать в парках, транспорт начнет работать в обычном режиме, завершится учебный год.

Но даже летом болезнь из Украины окончательно не отступит. Эксперты считают, расслабиться мы сможем только тогда, когда переболеет большинство украинцев. Если повезет, в легкой форме. Однако, создание коллективного иммунитета дело не быстрое.

Напомним, Факты ICTV рассказывали о том, почему в Италии коронавирус стал трагедией и как его сдерживает Германия.