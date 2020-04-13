Плаквенил внесут в программу Доступные лекарства

Правительство на заседании в среду, 15 апреля, внесет препарат Плаквенил в программу реимбурсации — доступность лекарственных препаратов для населения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга.

— На ближайшем заседании правительства, в среду, будет урегулирован вопрос группы больных ревматоидными заболеваниями, в частности системной красной волчанкой, которые лечились препаратом Плаквенил.

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После того, как объявили, что он может помогать больным с Covid-19, препарат просто исчез из аптек.

— Мы нашли решение: он будет введен в перечень лекарственных средств программы реимбурсации. Параллельно у нас есть договоренность с компанией-производителем этого препарата — Санофи, чтобы обеспечить наших больных,- сказал он.

Ранее мер Киева Виталий Кличко сообщил, что медики столицы получили противомалярийный препарат Плаквенил для борьбы с коронавирусом.