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Факты / Украина

Более 60 млрд грн на Фонд борьбы с коронавирусом: на что потратят деньги

13 апреля во время внеочередного заседания Верховной Рады депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Документ предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Правительство хочет выделить на него 64,7 млрд грн.

Читайте: Внеочередное заседание Рады: повестка дня на 13 апреля

Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом пойдут на:

—  закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медуслуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

— дополнительные выплаты к зарплате медикам и другим работникам, которые непосредственно вовлечены в противодействие распространению Covid-19;

— доплаты отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в период борьбы с распространением Covid-19;

— денежную помощь гражданам в связи с негативными последствиями распространения Covid-19;

— выделение разовой денежной помощи членам семей медиков и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от Covid-19;

— предоставление трансферта Пенсионному фонду;

— финансовую помощь Фонду социального страхования и Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;

— пополнение резервного фонда госбюджета;

— восстановление расходов госбюджета и предоставление кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенных в связи с созданием Фонда борьбы с коронавирусом.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основные статьи обновленного госбюджета уже согласованы. Он призвал нардепов его принять во время внеочередного заседания 13 апреля.

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