PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Вернулся из Латвии. В Славянске у мужчины подтвердили Covid-19

В Донецкой области коронавирусом заболел еще один человек. Сейчас в регионе 12 больных Covid-19.

Заболел 56-летний житель города Славянск, который приехал из Латвии. Он находился на самоизоляции с начала апреля.

ЧитайтеЭкспресс-тест на Covid-19: эффективен, и что говорят медики

Сейчас жалоб на состояние здоровья у мужчины нет, он находится дома на амбулаторном лечении.

К слову, с начала введения карантина в области это 12 подтвержденный случай коронавируса.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус в сутки.

Источник: Рavlokyrylenko.donoda

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка