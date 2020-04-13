Вернулся из Латвии. В Славянске у мужчины подтвердили Covid-19

В Донецкой области коронавирусом заболел еще один человек. Сейчас в регионе 12 больных Covid-19.

Заболел 56-летний житель города Славянск, который приехал из Латвии. Он находился на самоизоляции с начала апреля.

Читайте: Экспресс-тест на Covid-19: эффективен, и что говорят медики

Сейчас жалоб на состояние здоровья у мужчины нет, он находится дома на амбулаторном лечении.

К слову, с начала введения карантина в области это 12 подтвержденный случай коронавируса.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус в сутки.

Источник: Рavlokyrylenko.donoda