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Факты / Украина

Пожар возле Чернобыля: радиационный фон Киева в пределах нормы

В Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор продолжается тушение пожара.

— В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецького лесничеств, — сообщают в ГСЧС.

Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Основные усилия сосредоточены в Денисовецком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки.

— Радиационный фон в г. Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

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В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровень мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Угрозы населенным пунктам нет.

Впоследствии по факту пожара полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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