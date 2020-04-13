Рада может провести внеочередное заседание 14 апреля — Кравчук

Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание во вторник, допускает заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

— Вероятно, завтра может быть заседание, но повестки нет, — сообщила Кравчук, отвечая на вопрос, планируется ли на этой неделе проведение еще одного внеочередного заседания парламента.

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Она также сказала, что в понедельник состоится заседание фракции.

— Сегодня у нас будет заседание фракции, в том числе, чтобы обсудить дальнейшие шаги, — отметила Кравчук.

Напомним, в понедельник в 14.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором, в том числе, рассмотрят законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, 13 проектов постановлений об отмене решения о принятии законопроекта, запускающего рынок продажи земли .