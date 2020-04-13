В Киеве и области коронавирусом заболело 16 медиков

По состоянию на 8.00 13 апреля в Киеве и Киевской области подтверждено 16 случаев Covid-19 у медицинских работников, сообщает Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации.

— Случаи Covid-19 подтвержден у 16 медицинских работников, из которых 12 работают в медицинских учреждениях города Киева, 4 в учреждениях здравоохранения Киевской области (Белая Церковь, Вишневое, Боярка), — указывается в сообщении в Facebook.

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Коронавирус также был подтвержден у водителя экстренной медицинской помощи в г. Бровары.

Напомним, всего в Киевской области по состоянию на утро 13 апреля подтверждены 216 случаев Covid-19, в Киеве — 495 случаев.

В целом по Украине зафиксировано 3 102 случая заболевания коронавирусом, из них 325 за минувшие сутки.