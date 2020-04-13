В Киеве подтвердили 495 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

— Среди больных есть 6 медиков. Также подтвердили два летальных исхода, — сказал Кличко.

Заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин от 18 до 74 лет.

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7 человек госпитализированы, а остальные проходят лечение дома.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая коронавируса, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 325 новых случаев.