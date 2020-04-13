В райцентре Винницкой области более 30 случаев Covid-19, почти все — медики

В Калиновском районе Винницкой области зафиксировали 34 случая заболевания коронавирусом, из них 26 – среди медиков.

При этом пока ни один из сотрудников инфекционного отделения не заболел Covid-19.

По информации местных властей, большинство больных, у которых тестирование подтвердило коронавирус, находятся на самоизоляции дома.

— Первая пациентка в районе, у которой обнаружили вирус, находится в тяжелом состоянии, — уточняют в Калиновской РГА.

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Все контакты больных сейчас устанавливаются, а в Калиновском районе проводятся карантинные меры.

Напомним, ранее мы писали о случаях заболевания коронавирусом в Винницкой области, среди инфицированных — ребенок.

Источник: Калиновская РГА