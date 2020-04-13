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Факты / Украина / Общество

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

В Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус в сутки.

Об этом на ежедневном брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что уже сейчас в Украине ежедневно тестируют от 2,5 до 3 тыс. человек.

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— Мы увеличиваем количество тестирований на коронавирус. За последнюю неделю мы достигли показателя в 2,5-3 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

Кроме того, по новому алгоритму мы тестируем всех пациентов, у которых есть воспаление легких. Все эти действия направлены на то, чтобы максимально выявлять болезнь и принимать соответствующие меры, — заявил Максим Степанов.

Показатель увеличился почти втрое: раньше в Украине проводили до 1 тыс. тестов на коронавирус в сутки.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3 102 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Источник: Кабмин

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