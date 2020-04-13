Коронавирус и дети: как вести себя на карантине родителям

Расскажите ребенку только факты о том, что произошло. Объясните, что происходит сейчас, и дайте четкую информацию.

Ребенку нужно подробно объяснить, как уменьшить риск заразиться коронавирусом Covid-19, но теми словами, которые он сможет понять в зависимости от возраста. Это может быть игровая форма или через мультфильмы.

Это также включает предоставление информации в успокаивающей манере о том, что кто-то из семьи может почувствовать себя нехорошо и придется побыть в больнице некоторое время.