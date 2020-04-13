Коронавирус и дети: как вести себя на карантине родителям

Как у ребенка может проявляться стресс в период карантина?
Ребенок может быть тревожным или разъяренным. Также настроение может временами меняться на возбуждение или гиперактивность. Или наоборот он может не отходить от родителей ни на шаг.
Иногда стресс приводит к энурезу.
Как реагировать на поведение ребенка?
Слушать его и говорить с ним доброжелательно, успокаивать. Создать условия, чтобы он мог играть и отдыхать.
Прислушайтесь к тому, что волнует ребенка, уделяйте дополнительное внимание и окружыте его любовью.
Как объяснить ребенку, почему в стране карантин?
Расскажите ребенку только факты о том, что произошло. Объясните, что происходит сейчас, и дайте четкую информацию.
Ребенку нужно подробно объяснить, как уменьшить риск заразиться коронавирусом Covid-19, но теми словами, которые он сможет понять в зависимости от возраста. Это может быть игровая форма или через мультфильмы.
Это также включает предоставление информации в успокаивающей манере о том, что кто-то из семьи может почувствовать себя нехорошо и придется побыть в больнице некоторое время.
Как организовать время ребенка на карантине?
Старайтесь придерживаться привычной жизни и расписания.
Помогайте ему создавать расписание дня в новых условиях, включайте туда дистанционное обучение, время для безопасной игры и отдыха.
Как действовать, если родители вынуждены расставаться с ребенком на время?
Нужно избегать разлуки детей с теми, кто о них заботится.
Если одному из родителей приходится ехать на работу или идти на госпитализацию — важно поддерживать постоянную связь по телефону или через интернет.