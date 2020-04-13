Как лечат больных коронавирусом — объяснение Минздрава

В зависимости от состояния течения болезни, тяжелого или критического состояния, врачи используют специальные протоколы.

Об этом во время брифинга сказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

— В зависимости от состояния больного, добавляют также необходимые препараты антибактериальной терапии.

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Также глава Минздрава добавил, что без утверждения соответствующего протокола, врачи не могли проводить лечение определенными препаратами.

— Протоколы составлялись с учетом опыта других стран, в частности Италии, где сейчас находятся наши медики, — добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая коронавируса, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 325 новых случаев.