Как лечат больных коронавирусом — объяснение Минздрава

В зависимости от состояния течения болезни, тяжелого или критического состояния, врачи используют специальные протоколы.
Об этом во время брифинга сказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
— В зависимости от состояния больного, добавляют также необходимые препараты антибактериальной терапии.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Также глава Минздрава добавил, что без утверждения соответствующего протокола, врачи не могли проводить лечение определенными препаратами.
— Протоколы составлялись с учетом опыта других стран, в частности Италии, где сейчас находятся наши медики, — добавил Степанов.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая коронавируса, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 325 новых случаев.