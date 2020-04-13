PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как лечат больных коронавирусом — объяснение Минздрава

В зависимости от состояния течения болезни, тяжелого или критического состояния, врачи используют специальные протоколы.

Об этом во время брифинга сказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

— В зависимости от состояния больного, добавляют также необходимые препараты антибактериальной терапии.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Также глава Минздрава добавил, что без утверждения соответствующего протокола, врачи не могли проводить лечение определенными препаратами.

— Протоколы составлялись с учетом опыта других стран, в частности Италии, где сейчас находятся наши медики, — добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая коронавируса, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 325 новых случаев.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка