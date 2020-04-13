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Факты / Украина / Общество

Закон о рынке земли направлен на подпись Зеленскому

13 апреля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

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Сейчас закон возвращен с подписью Разумкова и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли. В общем в законопроект было подано 4 018 поправок.

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