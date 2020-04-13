Верховная Рада собирается на внеочередное заседание 13 апреля в 14.00. Созывается она в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня нардепы должны проголосовать за ряд важных законопроектов. Одним из таких является проект закона о внесении изменений госбюджет-2020 (повторное первое чтение с сокращением срока подготовки).

В частности, один из его пунктов предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом, для которого планируется выделить 66 млрд грн.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что используя средства из фонда, хотят застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу, и увеличить выплаты медикам.

Также в новой редакции бюджета Кабмин предлагает выделить на пенсии дополнительно 20 млрд грн.

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Владимир Зеленский отметил, что новая редакция госбюджета не предусматривает никаких сокращений зарплат учителям, стипендий студентам и расходов на научную деятельность.

Не планируют сокращать и финансирование оборонной сферы, а также проекта Большая стройка, который будет стимулировать развитие экономики.

Кроме того, народные депутаты рассмотрят внесение изменений в закон О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Также они должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды.

От его принятия будет зависеть усиление ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира (то есть наказания и штрафы за умышленные поджоги сухой травы, которые в последнее время участились в Украине).

В частности, за сжигание травы и листьев в населенном пункте предлагается установить штраф в размере 6 тыс. грн.

Среди прочего на рассмотрение предложены проекты закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных и о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с предложениями президента.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что основные статьи обновленного госбюджета-2020 уже согласованы.

Он призвал как можно скорее его принять, чтобы можно было оказать финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам.