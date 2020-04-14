64 медика заразились коронавирусом за сутки – Минздрав

За предыдущие сутки коронавирус подтвердили у 64 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— За предыдущие сутки методом ПЦР выявили 270 человек, заболевших Covid-19, из них 64 медработника. Госпитализированы 69 человек, из них трое детей. На аппаратах ИВЛ четыре человека. Выздоровело 22 человека, в том числе три медработника. Умерло пять человек, детей или медработников среди них нет,- сказал он.

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По его словам, с начала эпидемии коронавируса в Украине выявлено 11 974 человек с подозрением на Covid-19, из них 1 659 медработников.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине зафиксировано 3 372 случая инфицирования коронавирусом.

В целом 98 человек умерли, а 119 пациентов выздоровели.