70% украинцев поддерживают продление карантина до июня

70% украинцев считают карантин эффективным и поддерживают возможное продление ограничительных мер до июня, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

Треть граждан выступают против этого, говорится в результатах опроса 2 тыс. респондентов во всех областях Украины, которые представила группа Рейтинг.

При этом 19% опрошенных признались, что выходят из дома несмотря на карантин несколько раз в день. 29% — один раз в день.

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Всего один раз в несколько дней на улицы выходят 42% граждан, 10% стараются оставаться дома.

К слову, опрос показал, сколько украинцев не пойдут в церковь на Пасху и на кладбище в поминальные дни.