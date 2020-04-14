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Факты / Украина

Безлюдные улицы и парки: видео с дрона, как Киев живет в условиях карантина

Карантин в Украине действует уже чуть больше месяца. Во всех городах запрещено перемещение группой  более чем два человека, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, посещение спортивных и детских площадок.

Особенно заметный карантин в Киеве. Ведь столица совсем не привыкла к такому ритму жизни.

Так, необычный вид сейчас имеет железнодорожный вокзал, поскольку Укрзализныця полностью прекратила перевозки. Пустая и Привокзальная площадь, потому что метрополитен также не работает.

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Безлюдные сегодня и такие любимые среди киевлян и гостей столицы Майдан независимости, Крещатик, Почтовая и Контрактовая площади.

Напомним, карантин в Украине действует до 24 апреля. А с 6 апреля правительство даже приняло решение об усилении карантинных ограничений.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, смотрите в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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