Карантин в Украине действует уже чуть больше месяца. Во всех городах запрещено перемещение группой более чем два человека, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, посещение спортивных и детских площадок.

Особенно заметный карантин в Киеве. Ведь столица совсем не привыкла к такому ритму жизни.

Так, необычный вид сейчас имеет железнодорожный вокзал, поскольку Укрзализныця полностью прекратила перевозки. Пустая и Привокзальная площадь, потому что метрополитен также не работает.

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Безлюдные сегодня и такие любимые среди киевлян и гостей столицы Майдан независимости, Крещатик, Почтовая и Контрактовая площади.

Напомним, карантин в Украине действует до 24 апреля. А с 6 апреля правительство даже приняло решение об усилении карантинных ограничений.

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