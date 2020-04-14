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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Безработица вырастет и достигнет двузначных цифр — НБУ

Уровень безработицы в этом году вырастет и, возможно, будет измеряться двузначными цифрами.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

— Безработица вырастет в этом году и будет, скорее всего, измеряться двузначными цифрами, — сказал Сологуб.

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Он отметил, что НБУ готовит новый макропрогноз, в котором информация об уровнях безработицы и инфляции на этот год будет уточнена.

— Несмотря на падение внутреннего спроса, которое будет значительно большим, мы все-таки видим, что инфляция может быть немного выше, чем было заложено в нашем предыдущем прогнозе, — сказал Сологуб.

По его словам, при условии ведения правильной экономической политики и открытия программы МВФ инфляция не выйдет из-под контроля.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев.

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