PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Эпидемия коронавируса: какие маски самые эффективные

Во время карантина украинцев обязали носить медицинские маски в общественных местах. Некоторые граждане прислушались к совету и купили защитные средства, другие сшили их самостоятельно или используют заменители.

Медицинская маска — наиболее универсальное и проверенное средство защиты во время карантина, а ее заменители менее эффективны, говорит стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

— Респиратор дает высокий уровень защиты, он в 8-12 раз эффективнее, чем медицинская маска. Медицинская маска обеспечивает средний уровень защиты, — говорит Вадим Аристов.

Читайте: Три способа сделать медицинскую маску своими руками

Заменители медицинской маски дают меньше защиты по сравнению с медицинской маской:

  • самодельные маски с наволочки — в полтора раза хуже;
  • самодельные маски из хлопчатобумажной футболки — в два раза хуже;
  • шарф вокруг рта — в два раза хуже;
  • бумажное полотенце — в четыре раза хуже.

С приходом тепла специалисты советуют внимательнее относиться к средствам защиты на улице и по возможности менять их чаще. Из-за жары они могут быстрее терять свои защитные функции. Влажная маска дает гораздо меньше защиты, чем сухая.

Напомним, ранее мы писали, как правильно носить медицинскую маску и чем ее заменить.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка