Во время карантина украинцев обязали носить медицинские маски в общественных местах. Некоторые граждане прислушались к совету и купили защитные средства, другие сшили их самостоятельно или используют заменители.

Медицинская маска — наиболее универсальное и проверенное средство защиты во время карантина, а ее заменители менее эффективны, говорит стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

— Респиратор дает высокий уровень защиты, он в 8-12 раз эффективнее, чем медицинская маска. Медицинская маска обеспечивает средний уровень защиты, — говорит Вадим Аристов.

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Заменители медицинской маски дают меньше защиты по сравнению с медицинской маской:

самодельные маски с наволочки — в полтора раза хуже;

самодельные маски из хлопчатобумажной футболки — в два раза хуже;

шарф вокруг рта — в два раза хуже;

бумажное полотенце — в четыре раза хуже.

С приходом тепла специалисты советуют внимательнее относиться к средствам защиты на улице и по возможности менять их чаще. Из-за жары они могут быстрее терять свои защитные функции. Влажная маска дает гораздо меньше защиты, чем сухая.

Напомним, ранее мы писали, как правильно носить медицинскую маску и чем ее заменить.