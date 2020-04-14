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Факты / Украина

Эпидемия коронавируса: при каких обстоятельствах скорая выезжает к больному

В Минздраве был разработан алгоритм, с помощью которого решается вопрос относительно выезда скорой помощи к больному.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— У нас разработан очень четкий алгоритм реагирования экстренной скорой помощи. Соответственно диспетчер должен сделать опрос человека, который звонит. Какие клинические симптомы – лихорадка, высокая температура или есть большие проблемы с дыханием. По четкому алгоритму проводится опрос и принимается решение относительно выезда экстренной скорой помощи.

Действительно, у нас есть единичные случаи, когда не соблюдается алгоритм со стороны диспетчеров, или человек, который звонит, четко не определяет симптоматику, — сказал он.

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По словам Степанова, Минздрав четко реагирует на такие случаи, чтобы полностью исключить возможность возникновения подобного в будущем.

Напомним, китайские медики опубликовали симптомы коронавируса по дням. Часто они схожи с гриппом или ОРВИ.

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