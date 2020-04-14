Эпидемия коронавируса: при каких обстоятельствах скорая выезжает к больному

В Минздраве был разработан алгоритм, с помощью которого решается вопрос относительно выезда скорой помощи к больному.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— У нас разработан очень четкий алгоритм реагирования экстренной скорой помощи. Соответственно диспетчер должен сделать опрос человека, который звонит. Какие клинические симптомы – лихорадка, высокая температура или есть большие проблемы с дыханием. По четкому алгоритму проводится опрос и принимается решение относительно выезда экстренной скорой помощи.

Действительно, у нас есть единичные случаи, когда не соблюдается алгоритм со стороны диспетчеров, или человек, который звонит, четко не определяет симптоматику, — сказал он.