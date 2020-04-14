Хотите сидеть дома без воды и света? Филатов предупредил священников перед Пасхой

Мэр Днепра Борис Филатов напомнил священнослужителям о необходимости соблюдать карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Уважаемые священнослужители. Меня здесь пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения. Все, что власть хотела вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что кое-кто не услышал, — заявил мэр.

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По его словам, кроме штрафов и уголовных дел, нарушение карантина повлечет целый комплекс мер от городской власти.

— Хотите сидеть без воды и света, с заложенной дверью и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмены документов по земле и каких-либо разрешений на реконструкцию. Если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог, — добавил Филатов.

Ранее Факты ICTV писали, что Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. По словам мэра Киева Виталия Кличко, только за последние сутки здесь обнаружили 63 инфицированных, а общее количество больных — более 90.