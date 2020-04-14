В Киеве по состоянию на 14 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 56 человек.
Всего в столице 551 подтвержденный случай заболевания.
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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский 164 +(7)
- Шевченковский 60 (+4)
- Соломенский 58 (2)
- Днепровский 36 (+4)
- Святошинский 21 (2)
- Деснянский 34 (+9)
- Днепровский 36 (+4)
- Голосеевский 43 (+3)
- Оболонский 30 (+5)
- Дарницкий 77 (+18)
Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3 372 случая коронавируса, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 270 новых случаев.
Источник: Виталий Кличко