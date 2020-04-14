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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 14 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 56 человек.

Всего в столице 551 подтвержденный случай заболевания.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский 164 +(7)
  • Шевченковский 60 (+4)
  • Соломенский 58 (2)
  • Днепровский 36 (+4)
  • Святошинский 21 (2)
  • Деснянский 34 (+9)
  • Днепровский 36 (+4)
  • Голосеевский 43 (+3)
  • Оболонский 30 (+5)
  • Дарницкий 77 (+18)

 

коронавірус у києві

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3 372 случая коронавируса, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки подтвердили 270 новых случаев.

Источник: Виталий Кличко

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