Коронавирус в ВСУ: не подорвет ли Covid-19 боеспособность армии

Украинская армия сейчас воюет на два фронта — против российской агрессии и коронавирусной инфекции. По состоянию на 14 апреля зафиксировано 19 случаев инфицирования военнослужащих (за последние сутки нет новых), один из них — летальный, еще один человек выздоровел. Эксперты говорят, что на фоне общего количества больных с Covid-19 эти цифры незначительны.

Однако, достаточны ли меры безопасности, чтобы предотвратить распространение инфекции, и не подорвет ли коронавирус боеспособность ВСУ?

Сейчас там придерживаются карантина, как и вся страна. Всю технику обрабатывают с хлором, в казармах увеличили количество влажных уборок, а военным раздали индивидуальные средства защиты. Правда, на днях министр обороны Андрей Таран признался, что последних не хватает.

Кроме того, запретили массовые собрания, отменили отпуска, а те, кто из них вернулся, должны сначала пройти медобследование, а те, кто побывал в заграничных командировках, подлежат обязательной 14-дневной обсервации.

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В проведении тестирования на коронавирус есть определенная приоритетность: проверяют в первую очередь тех, кто больше всего контактирует как с военными, так и с гражданскими — это, например, пресс-офицеры и командиры бригад. У военных есть три передвижные лаборатории для тестирования.

— Военнослужащие, имеющие признаки заболевания ОРВИ, после обследования, если нет тяжелых симптомов, идут на самоизоляцию, где проходят лечение под наблюдением медслужб. Также всех военных, имевших контакты с людьми, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, отправляют на самоизоляцию, — рассказал представитель командования Медицинских сил ВСУ Алексей Мазепа.

Сейчас только двое инфицированных военнослужащих проходят лечение в медучреждениях, остальные — на самоизоляции дома.

В ВСУ уверяют, что коронавирус не повлияет на боеспособность армии.

— У нас пока нет ни одного заболевания среди военнослужащих срочной службы. Если появятся, то будем их помещать в госпитали или определенные лечебные учреждения, санатории — как места, куда можно будет дополнительно отправлять людей на обсервацию. Если в стационарных госпиталях закончатся места, то сможем все делать в военных санаториях — это дополнительных около 2,5 тыс. коек, — отметил Мазепа.

Кроме того, чтобы предотвратить массовое распространение коронавируса в ВСУ, большинство контактов с гражданскими службами сейчас перевели в дистанционный режим. Впрочем, это не гарантирует 100-процентной защиты, поскольку полностью ограничить общение военнослужащих друг с другом невозможно, отмечают эксперты.

— Если брать противоэпидемические мероприятия, то это самая незащищенная часть нашего общества, потому что рота — это 100 человек. А в одном грузовике перевозится 20-30 человек. Хотя, с другой стороны, у нас самая маленькая группа риска — люди, которые проходят службу в ВСУ — как срочную, так и контрактную. Возраст контрактников 40 плюс — не очень большой в рядах ВСУ. Молодость, сила и иммунитет компенсируют те меры, которые мы не можем себе позволить в рядах ВСУ, — считает военный эксперт Олег Жданов.

В командовании Медицинских сил ВСУ отмечают, что построение на уровне роты или перевозка военных в одном грузовике не может подвергнуть наших защитников опасности. А распространяется инфекция чаще всего во время эпизодических встреч с людьми, которые не входят в круг лиц, с которыми военные живут или ежедневно общаются.

— Если эти ребята постоянно проживают и находятся в одном помещении — это фактически замкнутый коллектив. Потому что обновление среди личного состава проводится дважды в год. Они, на месте выполняя служебные обязанности, находятся на самоизоляции, — рассказал Мазепа.

А Жданов объяснил, каким образом ВСУ будут выполнять боевые задачи в зоне ООС в случае, если заражение произойдет в каком-то подразделении.

— Если одно подразделение заболеет, будет более 50% заболеваемости. Да, рота частично потеряет боеспособность, но есть и другие роты. Одно подразделение можно заменить другим в ходе выполнения боевых задач ООС. На общую боеспособность это не повлияет, — отметил эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что в ВСУ увеличилось количество инфицированных коронавирусом.