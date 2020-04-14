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Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 9.00 утра 14 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 372 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Всего умерло 98 человека, а 119 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 270 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 200 случаев;
  • Волынская область — 80 случаев;
  • Днепропетровская область — 71 случай;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 112 случаев;
  • Закарпатская область — 99 случаев;
  • Запорожская область — 89 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 332 случая;
  • Кировоградская область — 144 случая;
  • г. Киев — 551 случай;
  • Киевская область — 224 случая;
  • Львовская область — 136 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 5 случаев;
  • Одесская область — 69 случаев;
  • Полтавская область — 26 случаев;
  • Ровенская область — 134 случая;
  • Сумская область — 74 случая;
  • Тернопольская область — 280 случаев;
  • Харьковская область — 14 случаев;
  • Херсонская область — 34 случая;
  • Хмельницкая область — 22 случая;
  • Черновицкая область — 546 случаев;
  • Черкасская область — 105 случаев;
  • Черниговская область — 10 случаев.

Коронавирус в Украине - карта и статистика МОЗ

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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