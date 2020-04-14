Коронавирус в Украине: студенты не будут оказывать медпомощь

Студенты-медики к борьбе с Covid-19 будут привлекаться только для выполнения организационно-технических задач.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с Covid-19. Они привлекаются не для оказания медпомощи, а именно для организационно-технической помощи для борьбы с коронавирусом, — сказал он.

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Степанов сообщил, что студенты привлекаются на добровольных началах.

Желание принять участие в такой работе высказали 1 100 студентов, заполнив соответствующие анкеты.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3 372 случая коронавируса.