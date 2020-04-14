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Факты / Украина

Мрия доставила в Польшу средства защиты от Covid-19 — видео из аэропорта Шопена

В варшавском аэропорту имени Шопена приземлился самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 Мрия.

Украинский самолет прибыл из Китая, доставив груз медицинского назначения, необходимого для борьбы с коронавирусом.

В Китае на борт Ан-225 загрузили 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько тысяч защитных комбинезонов и несколько тысяч защитных шлемов для польских компаний.

Читайте: Коронавирус в Польше: заболело почти 7 тыс., пик ожидается в мае-июне

Онлайн-трансляцию прибытия украинского самолета вел варшавский аэропорт.

Как сообщалось, рейс Ан-225 Мрия в Китай стал первым после модернизации воздушного судна.

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