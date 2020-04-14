Национальный банк Украины на 14 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,04 грн, что на 16 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Евро подешевел на 3 копейки, остановившись на уровне 29,53 грн.

Читайте: Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине

Курс валют в Украине от НБУ на 14.04:

1 доллар США — 27,04 грн;

1 евро — 29,53 грн;

1 польский злотый — 6,47 грн;

10 российских рублей — 3,67 грн.

Напомним, ранее Кабмин в обновленном госбюджете ухудшил макропрогноз на 2020 год. В частности, курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.