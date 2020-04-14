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Факты / Украина / Общество

Предприятия Киева, где обнаружат Covid-19, будут закрыты – Кличко

Киевские предприятия, где обнаружат коронавирус, будут закрыты, а всех их сотрудников полностью отправят на двухнедельную самоизоляцию.

Контролировать выполнение этих мер будут Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, главное управление Гоструда в Киевской области и Национальная полиция.

— Если на предприятии или в учреждении обнаружат случай заболевания, предприятие закроют. А всех работников отправят на двухнедельную самоизоляцию под контролем врачей, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, в Киеве уже есть такой случай, это Киево-Печерская лавра.

Кроме того, как отметил Кличко, решения комиссии по чрезвычайным ситуациям города являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций столицы.

Напомним, ранее Виталий Кличко анонсировал, что на поминальные дни в Киеве закроют все кладбища.

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