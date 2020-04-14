После Пасхи сможем говорить об улучшении ситуации с коронавирусом — Зеленский

Говорить об улучшении ситуации с коронавирусом в Украине можно будет после прохождения Пасхальных праздников с как можно меньшим количеством заражений.

Для этого необходимо, чтобы украинцы соблюдали требования карантина, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений людей и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина, — подчеркнул глава государства.

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Напомним, Зеленский заявил, что празднование Пасхи в новом формате в этом году является “настоящим проявлением любви к ближнему”.