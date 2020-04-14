Разумков предложил уменьшить зарплату нардепам для борьбы с Covid-19

Народным депутатам можно уменьшить заработную плату и направить эти средства на борьбу с коронавирусом.

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

— Мне трудно сейчас ответить за всех народных депутатов. Как показала практика, не все готовы отказываться, потому что раньше была инициатива перечислять так называемые депутатские в специальный фонд, но не все фракции ее поддержали.

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Дмитрий Разумков не назвал точной суммы, на сколько это можно было бы сделать. Но он убежден, что серьезно уменьшить депутатские зарплаты и содержание депутатского корпуса вполне возможно.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла обновленный бюджет на 2020 год. Он, в частности, предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом, для которого планируется выделить 64 млрд грн.