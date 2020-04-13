Уровень радиации в Киеве и области не превышает норму — Рябчин

Пожарные уже 10 дней пытаются погасить пожары, вспыхнувшие в Чернобыльской зоне. По состоянию на вечер 13 апреля в зоне бедствия начал падать дождь.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— Мои знакомые пожарные, которые сейчас там находятся в Чернобыле сообщили, что пошел дождь. Люди, которые борются с огнем, ждали этого. По информации, которая у меня есть по состоянию на 23.00, огонь не угрожает крупным объектам и опасным объектам, которые есть в Чернобыле. Да, там есть низовой огонь, — рассказал он.

Он добавил, что пока повышение уровня радиации в Киеве и Киевской области нет.

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Несмотря на это спасатели пока не решаются прогнозировать, когда смогут побороть огонь. Они постоянно обнаруживают новые очаги возгорания, а раздувает их сильный ветер.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за поджог травы.