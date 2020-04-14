Сайт Фактов ICTV начал сотрудничество с ООН по проблеме Covid-19

Засилье ложной информации мешает украинцам эффективно противостоять распространению коронавируса. Поэтому сайт Фактов ICTV начал сотрудничество с ООН и ее организациями, в том числе ВОЗ, чтобы исправить ситуацию. В серии совместных публикаций будут развенчаны самые популярные мифы, конспирологические теории и остальные фейки.

Также в заметках и удобных инфографиках дадут общие советы, как уберечь себя от Covid-19 и как справиться со стрессом во время пандемии, будут публиковать наиболее актуальную и проверенную профильными институтами ООН информацию.

— Нам важно доносить интернет-пользователям только верифицированную информацию. В мире, где так много фейков — украинцы должны опираться только на факты. Именно поэтому мы обратились к ООН о сотрудничестве, чтобы оперативно предоставлять информацию, которой можно доверять и размещать на нашем интернет-ресурсе. Насколько мне известно, мы первыми среди украинских СМИ начали такое сотрудничество, — прокомментировала директор департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тищук.

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— В эти сложные времена Организация Объединенных Наций в Украине рада установлению партнерства с медиагруппой StarLightMedia, ICTV в частности. Мы видим это сотрудничество как важную часть наших усилий для того, чтобы люди в Украине получали точную, основанную на фактах информацию обо всех аспектах пандемии Covid-19. Кроме того, наше сотрудничество может служить противодействием распространению неправдивой информации о новом коронавирусе, что может не только ввести в заблуждение читателей, но даже привести к увеличению риска для здоровья, — сказала Асенефа Лубрани, гуманитарный координатор системы ООН в Украине.

Надежная система публикации информации и мгновенные новости, взятые из достоверных источников, являются жизненно важными.

— Информирования общественности о развивающейся ситуации и для лучшей защиты от рисков инфицирования. Я призываю всех использовать достоверные источники информации, поступающие от Министерства здравоохранения, ВОЗ, а также других агентств в составе ООН, — додала представитель ООН.

Все материалы из серии будут маркироваться логотипом ООН, чтобы читатели сразу распознавали проверенную информацию.

Особое внимание сайт Фактов обратил на информацию о рисках возникновения коронавируса у беременных.

Совместный материал о влиянии Covid-19 на беременность уже есть на сайте.