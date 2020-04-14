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Факты / Украина / Общество

Сайт Киевтеплоэнерго не работает — как оплатить счет онлайн

В Киевтеплоэнерго возникли технические проблемы с сайтом, из-за чего потребители не могут зайти в личный кабинет и оплатить счета.

Чтобы онлайн-оплата прошла успешно, в Киевтеплоэнерго советуют оплачивать услуги через:

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Передать показания счетчика можно онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса или на сайте Главного информационно-вычислительного центра.

Напомним, из-за карантина в Украине все енергоофисы перешли на дистанционную работу. Как платить за электричество через YASNO — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Киевтеплоэнерго

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