В Киевтеплоэнерго возникли технические проблемы с сайтом, из-за чего потребители не могут зайти в личный кабинет и оплатить счета.
Чтобы онлайн-оплата прошла успешно, в Киевтеплоэнерго советуют оплачивать услуги через:
- личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса;
- личный кабинет Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ);
- с помощью QR-кода, который напечатан на каждом счете-сообщении;
- платежные системы EasyPay, Portmone, Приват24.
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Передать показания счетчика можно онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса или на сайте Главного информационно-вычислительного центра.
Напомним, из-за карантина в Украине все енергоофисы перешли на дистанционную работу. Как платить за электричество через YASNO — читайте на Фактах ICTV.
Источник: Киевтеплоэнерго