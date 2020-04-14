Вспышка коронавируса в Украине продолжается уже более месяца и с каждым днем ​​количество больных растет.

Хотя медики и пытаются оказывать всю необходимую помощь больным, нередки случаи, когда пациентам приходится частично оплачивать лечение.

Учитывая ситуацию, у многих может возникнуть вопрос о том, может ли страхование покрыть заболевание коронавирусом Covid-19.

Также интересуются и тем, возможно ли оформить отдельное страхование на случай заражения коронавирусной инфекцией.

Факты ICTV рассказывают все необходимое о страховании во время вспышки коронавируса.

Базовое ДМС и коронавирус

У многих украинцев, которые имеют страхование на случай проблем со здоровьем, во время вспышки коронавируса возникает закономерный вопрос: может ли мое страхование покрыть лечение в случае заболевания коронавирусом?

Ранее большинство страховых компаний заявляли о том, что готовы предоставлять клиентам помощь при заболевании Covid-19, как и в случае с любой вирусной инфекцией.

Однако все изменилось после того, как Всемирная организация здравоохранения 11 марта предоставила вспышке нового типа коронавируса статус пандемии.

Такая ситуация во многих страховых договорах отнесена к исключениям, а потому не покрывается. Некоторые страховые компании также говорят о том, что они не предоставляют свои услуги при общенациональных форс-мажорах и эпидемиях.

И даже без статуса пандемии, сейчас вряд ли можно получить страховые выплаты, если вы подхватили Covid-19. Все потому, что полисы добровольного медицинского страхования никогда не покрывали лечение таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, гепатит, туберкулез, онкологические болезни.

Все они относятся к группе критических и особо опасных инфекционных заболеваний, которая в конце февраля пополнилась и новым типом коронавируса.

— Когда человек заключает классический договор добровольного медицинского страхования, то в нем, как правило, есть перечень исключений. Туда входят эпидемии, пандемии, инфекционные заболевания, которые определены нормативными актами и являются исключениями. В таком случае ответ однозначен: ДМС не покрывает коронавирус, поскольку это инфекционное заболевание и объявлена ​​пандемия, — рассказала в комментарии Фактам ICTV заместитель директора страховой компании USI Алла Волошина.

В каких случаях можно получить страховую помощь

Однако в некоторых случаях все же возможно получить определенное сопровождение страховой. Речь идет о первичной помощи во время заболевания — до того, как обнаружат коронавирусную болезнь.

— Хотя Covid-19 — инфекционная болезнь, у нее первичные признаки острого респираторного заболевания. Если у человека температура, болит горло, есть другие симптомы ОРВИ, то конечно такому человеку мы организуем консультацию у специалиста. Другой вопрос — примет ли он больного. Когда мы организуем такую ​​помощь, врач обычно связывается с застрахованным и ставит некоторые вопросы, чтобы определить вероятность заболевания именно на Covid-19. Если в результате этих вопросов риск нивелируется, то мы организуем консультацию, обеспечим медикаментами, при необходимости оплачиваем диагностические обследования, — говорит заместитель гендиректора USI.

То есть страховая может организовать вызов скорой и госпитализацию в государственное медицинское учреждение для установления точного диагноза. Лечение в частных клиниках не рассматривается, поскольку таковыми сегодня являются нормативы Минздрава.

— Если в нынешних реалиях в Украине у человека есть полис добровольного медицинского страхования, он предполагает, что в случае заболевания ему организует и оплатит медицинскую помощь полностью страховая компания. В реалиях сегодняшнего дня лечение инфекционных заболеваний, в том числе в условиях пандемии — это лечение исключительно в инфекционных отделениях, которые полностью финансируются и обеспечиваются за счет государственного бюджета. Поэтому страховая компания даже если бы и хотела помочь, скажем, с лечением, реально не может повлиять на этот процесс, поскольку лечение инфекционных эпидемиологических заболеваний четко определены соответствующими протоколами, процедурами, — объясняет Волошина.

До установления диагноза страховые компании могут сопровождать необходимые расходы больного. Если же заболевание Covid-19 не подтвердится, то человек сможет и в дальнейшем получать страховую помощь.

Если же тест на Covid-19 будет положительным, то финансирование лечения, скорее всего, прекратится.

Однако государство сегодня и так должно предоставлять полный спектр услуг по лечению коронавирусной инфекции бесплатно. Но бывают и случаи, когда пациентам все же приходится платить из своего кармана.

Иногда даже по полису добровольного медицинского страхования можно получить медикаментозную помощь от страховой. Однако другие гарантии полиса ДМС предоставить не могут, так как лечение будет проходить в государственных клиниках, а не в частных, как это обычно практикуется.

Можно ли застраховаться от заболевания коронавирусом

Многие страховые компании начали подстраиваться под реалии карантина. Вместе с этим появляются и новые пакеты страхования, в которые входит возможность получения соответствующих выплат на лечение Covid-19.

Далеко не все компании вводят такие пакеты, ведь понимают, что смогут оказывать помощь только до подтверждения диагноза, после чего лечение может полностью лечь на плечи государственных медучреждений.

Среди тех, кто все же предлагает страховые услуги, связанные с заболеванием коронавирусом например, страховая группа Оберіг.

Она предлагает страхование от Covid-19 с суммой в размере до 50 тыс. грн.

Страховой полис здесь предлагают оформить онлайн на шесть месяцев. А его стоимость составит 150-450 грн за одного человека в зависимости от максимальной суммы страховой выплаты — от 10 тыс. до 50 тыс. грн.

В случае смерти от Covid-19 также предусмотрена выплата определенной страховой суммы, которая тоже варьируется в зависимости от выбранного пакета.

Выплаты производятся в основном за лечение в стационаре. Однако страховая группа отказывается страховать от коронавируса:

людей в возрасте старше 65 лет;

медицинских работников;

людей с инвалидностью 1 и 2 группы;

лиц на диспансерном учете.

В комментарии Фактам ICTV в страховой группе Оберіг заявили, что стандартный пакет ДМС не покрывает заболевание коронавирусом.

— К сожалению, базовое добровольное медицинское страхование не имеет такого покрытия (заболевания Covid-19 — Ред.). В таком случае можно купить отдельный пакет по коронавирусу, — рассказал представитель страховой группы.

Одной из первых страхование от коронавирусной инфекции предложила страховая компания USI. Она предлагает два вида страхования в год, стоимость которых составляет 200 и 400 грн соответственно.

Во время стационарного лечения пациентам будет доступна страховая сумма в размере 5-10 тыс. грн в зависимости от варианта страхового полиса.

USI предлагает и вид страхования, при котором дополнительно выделяются средства на амбулаторное лечение.

Также отдельная программа страхования по коронавирусу у страховой компании Universalna. Она предусматривает две отдельные программы, которые позволяют получить выплаты на сумму 5-10 тыс. грн в случае стационарного лечения и 50-100 тыс. грн в случае смерти.

Будет действовать такой страховой полис три-шесть месяцев, а стоимость платежа в зависимости от пакета составит 550-1100 грн.

Еще одной страховой компанией, которая ввела отдельный пакет для страхования от коронавируса, является Globalis.

Она предлагает годовое страхование, платеж за которое составляет 1250 грн. В пакет входит:

скорая медицинская помощь;

неотложная стационарная помощь;

диагностика и лечение в случае обнаружения коронавируса Covid-19.

Страховая сумма составляет 10 тыс. грн. Интересно, что в полисе указано стационарное лечение в частных клиниках. Скорее всего, это возможно, если у пациента не подтвердят наличие коронавирусной болезни.

Сегодня в Украине есть много вариантов страхования, которые помогут избежать лишних расходов при лечении от коронавируса. Но нужно и не забывать соблюдать карантинные ограничения, ведь они значительно снижают шансы заболеть коронавирусом.

Владислав Бомбела