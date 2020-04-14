Священники ПЦУ начали изготавливать защитные экраны для медиков

В Выдубицком монастыре Православной церкви Украины начали изготавливать защитные экраны для медицинских работников.

Первые щитки уже получили медики Киевской городской клинической больницы №10.

Следующие будут передаваться в другие больницы — сразу после изготовления и поступлений помощи материалами.

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В ПЦУ также призвали присоединиться к их инициативе.

Напомним, священнослужители Православной церкви Украины в начале марта уже изготавливали антисептики и раздавали их по городам Украины.

Источник: ПЦУ