Священники ПЦУ начали изготавливать защитные экраны для медиков

В Выдубицком монастыре Православной церкви Украины начали изготавливать защитные экраны для медицинских работников.
Первые щитки уже получили медики Киевской городской клинической больницы №10.
Следующие будут передаваться в другие больницы — сразу после изготовления и поступлений помощи материалами.
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В ПЦУ также призвали присоединиться к их инициативе.
Напомним, священнослужители Православной церкви Украины в начале марта уже изготавливали антисептики и раздавали их по городам Украины.
Источник: ПЦУ