Таксисты и велокурьеры. Какую работу предлагают во время карантина

По данным Государственного центра занятости, количество безработных за период карантина выросло на 9 тыс. Это на 16% больше, чем в марте 2019 года.

На самом деле число безработных значительно больше, чем свидетельствует статистика. Ведь многие уволенные украинцы работали неофициально.

Читайте: В мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест — Шмыгаль

К тому же есть те, кто вернулись из-за границы. И далеко не все сразу же побежали становиться на учет центра занятости. Еще около 5 млн людей сейчас в вынужденных отпусках, в том числе — за свой счет.

Есть несколько способов уволить работника по закону:

Сокращение. Для этого надо предупредить работника за два месяца и выплатить ему компенсацию — по меньшей мере за один месяц.

Для этого надо предупредить работника за два месяца и выплатить ему компенсацию — по меньшей мере за один месяц. Увольнение за систематическое невыполнение должностных обязанностей. На практике это тяжелый и длительный процесс.

На практике это тяжелый и длительный процесс. Увольнение за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Если же возникают трудовые споры — юристы советуют сразу обращаться в Государственное управление труда. И желательно не в одиночку, а вместе с коллегами. Так больше шансов выиграть дело.

Но каким бы хорошим ни был закон, если денег в бизнеса нет — зарплаты вам не видать.

Богатые страны на поддержку своих граждан и малого бизнеса сейчас выделяют сотни миллиардов евро. А в Украине правительство пытается ввести помощь по так называемой схеме частичной безработице.

Речь идет о максимум 4,5 тыс. грн. Однако, когда и на каких условиях их можно будет получить — вопрос открытый.

Многие люди из-за потери работы отправились в таксисты и велокурьеры. Популярными также становятся платные видеоконсультации тренеров, психологов или бизнес-экспертов.

Услуги на расстоянии предоставляют даже парикмахеры — объясняют клиентам как двигать бритвой или машинкой.

Гораздо больше заработать в службе доставки можно на мопеде или автомобиле. Но устроиться на работу туда сейчас сложнее. К тому же нужно иметь водительское удостоверение.

Напомним, количество украинцев, которые ежедневно обращаются в Центр занятости возросло в пять раз по сравнению с периодом до кризиса.