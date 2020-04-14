В Черновицкой больнице заканчиваются койко-места для больных с Covid-19

В Черновицкой первой городской больницы заканчиваются койко-места для размещения инфицированных коронавирусом пациентов.

Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

По его словам, в больнице №1 Черновцов уже заполнено 47 палат из 50.

— Мы понимаем, что у нас заканчиваются места в первой больнице. Предполагается, что на одну палату будет один пациент, зараженный коронавируса или с подозрением. Места заканчиваются, — заявил Каспрук.

По его словам, в больничных палатах размещают по два человека. В связи с чем придется увеличить и количество медицинского персонала.

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Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что на территории области в течение суток зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Таким образом количество инфицированных в регионе возросло до 589.

Напомним, в Украине от коронавируса чаще всего умирают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Так, по данным ЦОЗ, из 98 смертельных случаев от коронавируса, 79% граждан болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, имели новообразования.