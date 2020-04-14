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Факты / Украина

В Черновицкой области на Пасху будет действовать особый режим передвижения

В Черновицкой области на пасхальные праздники продлят действие ограничительных мер.

— Состоялось заседание областной комиссии. На нем приняли решение, что особый режим ограничительных мероприятий, который у нас был на последних двух выходных, будет продолжен и введен на следующие выходные, — сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Особый режим начнется в субботу, 18 апреля, в 13.00 и продлится до вторника, 21 апреля, до 6.00.

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Сергей Осачук не уточнил, какие именно ограничения предусматривает принятое комиссией решение. Он призвал жителей области воздержаться от посещения церквей и мест массового скопления людей во время празднования Пасхи.

Напомним, особый режим в Черновцах также был введен на прошлых выходных — с 11 до 13 апреля.

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